Armenia: maggioranza parlamentare sta valutando una serie di emendamenti costituzionali

- Il leader della maggioranza parlamentare in Armenia, Lilit Makunts, ha dichiarato che le autorità del paese caucasico stanno prendendo in considerazione una serie di emendamenti costituzionali. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”. “Nel corso di quest’ultimo anno di lavoro abbiamo adottato una serie di cambiamenti sul piano legislativo, che necessitano di una serie di emendamenti costituzionali per entrare ufficialmente in vigore”, ha detto il leader della rappresentanza del blocco My Step al parlamento di Erevan. Stando alle informazioni diffuse, il ministero della Giustizia ha già creato un gruppo di lavoro per discutere la questione.(Res)