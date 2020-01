Sport: al via a Roma la 20esima edizione del "Sei nazioni" di rugby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 febbraio del 2000 allo stadio Flaminio di Roma il rugby italiano debutta con una storica vittoria nel Sei nazioni per 34-20 sulla Scozia allora campione in carica. A venti anni di distanza il torneo è cresciuto e si è consolidato, fino a diventare uno degli eventi più attesi e partecipati. Un appuntamento che unisce sport, divertimento e cultura. Nel salone d'onore del Coni a Roma oggi è stato inaugurato il cammino degli atleti azzurri in vista delle gare di febbraio e marzo 2020. Italia, Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda e Scozia, si affronteranno in un torneo che inizia sabato 1 febbraio alle 15 con la sfida Galles-Italia. "È un torneo importantissimo - ha spiegato il presidente del Coni Giovanni Malagò -. Questo è un Sei nazioni tutto nuovo a cominciare dalle bellissime divise che hanno questi ragazzi e ragazze. Questa competizione sta riscontrando sempre più successo, in particolare nel settore femminile. Il 22 febbraio e il 14 marzo ci sono due partite da mettere in agenda. Tutto questo avviene nello stadio Olimpico". (segue) (Rer)