Sport: al via a Roma la 20esima edizione del "Sei nazioni" di rugby (2)

- Le gare che gli azzurri giocano in casa infatti sono in programma per sabato 22 febbraio alle 15 e sabato 14 marzo alle 17.45. Tutte le partite saranno trasmesse da Discovery Italia. Per il settore maschile le gare in programma sono: il primo febbraio ci sono Galles Italia e poi Irlanda Scozia; il 2 febbraio Francia Inghilterra; l'8 febbraio Irlanda Galles e poi Scozia Inghilterra; il 9 febbraio Francia Italia; il 22 febbraio sarà la volta di Italia Scozia e Galles Francia; il 23 febbraio si sfidano Inghilterra Irlanda; il 7 marzo Irlanda Italia e Inghilterra Galles; l'8 marzo Scozia Francia; e si chiude il 14 marzo con tre match: Galles Scozia, Italia Inghilterra e Francia Irlanda. Per il settore femminile: il 2 febbraio Galles Italia; l'8 febbraio Francia Italia; il 23 febbraio Italia Scozia; l'8 marzo Irlanda Italia; il 15 marzo Italia Inghilterra. "Roma è orgogliosa di ospitare di nuovo il Sei nazioni - ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi - sia perché il livello sportivo è altissimo, sia perché Roma sta diventando un palcoscenico internazionale per lo sport, è sempre più Capitale dello sport. Roma ha l'occasione di mostrarsi anche a chi non verrebbe per motivi turistici, ma viene per lo sport. Il rugby porta valori positivi con la caratteristica del terzo tempo, dimostra che la rivalità esiste soltanto dentro il campo". L'iniziativa del comune di Roma per l'evento sarà quella di "aprire in maniera gratuita tutti i musei capitolini ai possessori di biglietto del Sei nazioni", ha ricordato Raggi. (Rer)