Repubblica Ceca: Jurecka (Kdu-Csl) respinge idea di coalizione elettorale del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato ceco Marian Jurecka, in corsa per la guida dell'Unione cristiana e democratica (Kdu-Csl), ha respinto l'idea di una coalizione dei partiti di centrodestra alle prossime elezioni politiche. Lo ha fatto in un'intervista al quotidiano "Pravo", al quale dichiara "di non voler dare false speranze agli elettori". Jurecka richiama l'esperienza di coalizione con Sindaci e indipendenti (Stan), i cui obiettivi erano nobili, ma che è naufragata sbattendo contro la legislazione in materia elettorale e di finanziamento ai partiti. A meno che la legge non venga modificata, dice il deputato, "l'idea di una simile coalizione non ha futuro". (Vap)