Rifiuti Roma: Ama diserta commissione Ambiente, rabbia dei consiglieri M5s

- Ama dà buca ai consiglieri capitolini e ai Municipi. Questa mattina i vertici della municipalizzata erano stati convocati per l'odierna seduta della commissione capitolina Ambiente che aveva all'ordine del giorno la situazione della raccolta dei rifiuti a seguito dei problemi che hanno interessato la città dopo le festività di Natale e Capodanno. A scusarsi dell'assenza di Ama è stato il presidente della commissione Daniele Diaco che ha spiegato: "Dopo che venerdì ci aveva confermato la presenza, questa mattina Ama ci ha detto che non sarebbe venuta per problemi legati ad alcune emergenze. Lunedì 27 abbiamo convocato un'altra commissione con all'odg il piano industriale di Ama, l'azienda ci ha assicurato che sarà presente e ci illusterà la situazione della raccolta". L'assenza di Ama ha fatto arrabbiare I consiglieri di maggioranza e opposizioni. (segue) (Rer)