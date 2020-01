Rifiuti Roma: Ama diserta commissione Ambiente, rabbia dei consiglieri M5s (2)

- Il consigliere M5s Roberto Di Palma ha chiesto che: "Ama venga riconvocata sullo stesso tema garantendo la presenza". "Il problema della raccolta - ha aggiunto - è evidente, l'insoddisfazione forte, e la situazione sempre più critica, per questo è davvero fastidioso che questa mattina Ama non si sia presentata perché l'informazione nei confronti dei cittadini è molto importante". Mentre la consigliera pentastellata Alessandra Agnello ha ricordato come: "Questa commissione l'abbiamo voluta noi della maggioranza". E sempre Agnello si è scagliata contro la municipalizzata dopo aver ascoltato i dati dell'agenzia per la qualità dei servizi di Roma Capitale relativi al III trimestre 2019 riportati dalla direttrice della direzione Rifiuti di Roma Capitale Laura D'aprile che affermano che il servizio di svolto da Ama sia stato effettuato in quel periodo all'83,8 per cento. "Rimango perplessa da questo dato - ha detto Agenllo -, non mi ci ritrovo. Noi siamo prima di tutto cittadini, io andando in giro ho notato una situazione terrificante nelle zone non servite dal porta a porta. Nel IX, il mio Municipio, dove non c'è, come a Tor de cenci e a Spinaceto, c'è una situazione disastrosa, come anche nell' ottavo municipio e penso anche in altre parti della città. Intorno ai cassonetti la situazione fa schifo anche a Prati che dovrebbe essere uno dei quartieri più belli di Roma, quindi anche se questi dati provengono da un ente terzo io francamente non mi ci ritrovo, voglio che sia verbalizzato". (Rer)