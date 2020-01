Fao: invasione di locuste rischia di espandersi in tutta l’Africa orientale

- Le invasioni di locuste del deserto in Etiopia, Kenya e Somalia, che hanno già toccato livelli senza precedenti per dimensioni e potenziale distruttivo, potrebbero espandersi in modo esponenziale e riversarsi in più paesi dell'Africa orientale in assenza di sforzi massicci in tutta la regione. È l’allarme lanciato oggi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao). “Questa è diventata una situazione di dimensioni internazionali che minaccia la sicurezza alimentare dell'intera sub-regione. La Fao sta attivando meccanismi rapidi che ci consentiranno di muoverci rapidamente per sostenere i governi nel mobilitare una campagna collettiva per far fronte a questa crisi”, ha affermato in una nota il direttore generale della Fao, Qu Dongyu. “Le autorità della regione hanno già avviato le attività di controllo, ma in considerazione della portata e dell'urgenza della minaccia, è necessario un sostegno finanziario aggiuntivo da parte della comunità internazionale dei donatori in modo che possano accedere agli strumenti e alle risorse necessarie per svolgere il lavoro. La Fao è pronta a sfruttare la sua esperienza e a facilitare una risposta regionale coordinata”, ha aggiunto. (segue) (Com)