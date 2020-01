Fao: invasione di locuste rischia di espandersi in tutta l’Africa orientale (2)

- Il clima in Africa orientale ha creato le condizioni che favoriscono una rapida riproduzione delle locuste che, se non controllata, rischia di crescere di 500 volte entro il mese di giugno. Gli sciami – potenzialmente contenenti centinaia di milioni di singole locuste del deserto – sono in grado di spostarsi fino a 150 chilometri al giorno, devastando i mezzi di sussistenza rurali. Gli sciami continuano a riversarsi in Kenya dall'Etiopia e dalla Somalia e si stanno rapidamente diffondendo nel centro del paese, mentre in Etiopia gli insetti si stanno muovendo costantemente verso la Rift Valley, il granaio del paese. Secondo la Fao, Etiopia e Somalia non conoscevano una simile invasione di locuste del deserto almeno da 25 anni, mentre il Kenya non affrontava una minaccia di tale portata da 70 anni. Anche il Sud Sudan e l'Uganda, attualmente non interessati dalla calamità, sono a rischio invasione. Vista la portata della calamità, sostiene l’agenzia Onu, il controllo aereo è l'unico mezzo efficace per ridurre il numero delle locuste, tuttavia le operazioni aeree devono essere potenziate sostanzialmente e molto rapidamente in Etiopia e in Kenya. (segue) (Com)