Fao: invasione di locuste rischia di espandersi in tutta l’Africa orientale (3)

- Inoltre, “oltre alle attività di controllo dei parassiti, la nostra risposta deve includere gli sforzi per ripristinare i mezzi di sussistenza delle persone”, ha affermato Dongyu. “Le comunità in Africa orientale sono già state colpite da estese siccità, che hanno eroso le loro capacità di coltivare cibo e guadagnarsi da vivere. Dobbiamo aiutarle a rimettersi in piedi, una volta che le locuste saranno sparite”, ha aggiunto. In India, Iran e Pakistan numerosi sciami di locuste del deserto sono presenti dal giugno scorso e continuano a riprodursi. Alcuni di questi sciami sono emigrati nell'Iran meridionale, dove recenti forti piogge hanno permesso loro di deporre le uova che potrebbero trasformarsi in sciami nella primavera del 2020. Anche l'Egitto, l'Eritrea, l'Arabia Saudita, il Sudan e lo Yemen stanno assistendo a una sostanziale attività di riproduzione che potrebbe vedere gli sciami di locuste espandersi nei prossimi mesi. In questa fase, e sulla base di stime prudenti, la Fao chiede quindi circa 70 milioni di dollari per sostenere con urgenza le operazioni di controllo e monitoraggio dei parassiti e di protezione dei mezzi di sussistenza nei tre paesi più colpiti. L’agenzia, conclude la nota, sta monitorando attentamente tutte le situazioni e si sta impegnando attivamente con tutti i paesi che affrontano la calamità per supportare le loro attività di risposta. (Com)