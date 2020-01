Rimini: detenzione e spendita di banconote false, 1 arresto

- E' stato arrestato per detenzione e spendita di banconote false un autotrasportatore di Cattolica, residente a San Giovanni in Marignano (Rn), pregiudicato, classe '85. Nel corso di una perquisizione domiciliare nei confronti dell'uomo sono state rinvenute dei Carabinieri della Stazione di Saludecio numerose buste contenenti banconote da 100 euro, per un totale di 32.600 euro, risultate poi false. Molte delle banconote sequestrate riportavano lo stesso numero di serie. Sembrerebbe inoltre che dalle buste, su ognuna delle quali era riportato l’importo contenuto, per un totale di 33mila euro, manchi del denaro, banconote del valore di circa 400 euro messe in circolazione.(Ren)