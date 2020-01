Migranti: Molinari (Lega), maggioranza vigliacca scappa da voto su Gregoretti

- Il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, dichiara in una nota che "prima vogliono mandare a processo Salvini, usando il processo come arma politica svilendo la garanzia costituzionale che tutela i ministri che agiscono nell'interesse del Paese, e poi non hanno il coraggio di presentarsi a votare. Questa è una maggioranza vigliacca che si vergogna delle sue stesse azioni - aggiunge il parlamentare - e non ha neanche il coraggio di mandare Salvini a processo mettendoci la faccia. Di cosa hanno paura? Del giudizio degli italiani?".(Com)