Romania: presidente Iohannis chiede sessione straordinaria parlamento per l'elezione sindaci in due turni

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha inviato al parlamento la richiesta di convocare una sessione straordinaria per l'assunzione da parte del governo della responsabilità sulla legge per l'elezione dei sindaci in due turni. Lo ha detto lo stesso presidente romeno Iohannis durante una conferenza stampa. Secondo il capo dello Stato, la sessione si terrà tra il 27 e il 31 gennaio. Iohannis ha annunciato giovedì sera, dopo che il governo si e assunto la responsabilità per l'elezione dei sindaci in due turni, che non appena il disegno di legge sarà inviato al parlamento, chiederà una sessione straordinaria per l'approvazione della legge. Il governo ha inviato oggi al parlamento il progetto relativo all'elezione dei sindaci in un doppio turno. (Rob)