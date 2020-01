Rifiuti Roma: minisindaco M5s, in Municipio XIII strade mai pulite e marciapiedi impraticabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lungo sfogo sulla gestione della raccolta dei rifiuti questa mattina in commissione capitolina Ambiente della minisindaca del Municipio XIII Giuseppina Castagnetta. Alla seduta della commissione avrebbe dovuto partecipare anche Ama per riferire degli interventi che l'azienda intende mettere in atto per superare le criticità che hanno seguito le feste. "Nel Municipio XIII, che arriva fino al Vaticano, - ha sbottato Castagnetta - la situazione ancora oggi non è soddisfacente. Da prima di Natale ad oggi la carta non viene raccolta, le strade e i marciapiedi non vengono mai puliti. Se dovessi dare un grado di soddisfazione del servizio per il Municipio XIII direi l'1 per cento. I cittadini sono costretti a camminare sulla carreggiata perché i marciapiedi sono impraticabili. Servirebbe un confronto, anche minimo, e invece oggi Ama è assente. Sono davvero delusa". (Rer)