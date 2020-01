Ucraina: Strategia sviluppo finanziario, fissati obiettivi per economia nazionale entro 2025

- La quota dell’economia sommersa in Ucraina dovrebbe scendere dal 30 al 20 per cento del prodotto interno lordo (Pil) entro il 2025. Questo quanto emerge dalla Strategia per lo sviluppo finanziario nazionale entro il 2025, come riferisce l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. In base al documento pubblicato sul sito della Banca nazionale dell’Ucraina (Nbu), il volume complessivo del debito pubblico fino al 2025 dovrebbe scendere dal 52,3 a non più del 40 per cento del Pil, mentre il deficit di bilancio dovrebbe passare dal 2,1 del 2019 all’1,5 entro la fine del 2024. La quota di controllo statale nel sistema bancario ucraino dovrebbe inoltre scendere dal 60,1 a non oltre il 25 per cento. (Res)