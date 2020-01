Singapore: immigrazione e tensioni socio-politiche si insinuano nel dibattito elettorale (10)

- In passato, il comitato ha impiegato dai due ai quattro mesi per completare l’attività di revisione delle circoscrizioni elettorali e presentare il relativo rapporto. Le elezioni del 2015 e del 2011 si sono tenute meno di tre mesi dopo la pubblicazione del rapporto. Se le medesime tempistiche verranno rispettate, le prossime consultazioni potrebbero dunque tenersi già entro la prima metà del 2020. I partiti di opposizione di Singapore hanno più volte accusato il Pap, che gode di una presa pressoché incontrastata sul potere della moderna Singapore, di ridisegnare le circoscrizioni elettorali a proprio vantaggio. Il partito del premier Lee ha sempre respinto tale accusa. Anche il sistema dei collegi elettorali a rappresentanza di gruppo (Grc), nei quali non competono singoli candidati, ma gruppi, è stato criticato dalle forze di opposizione anche per le difficoltà scontate dalle formazioni politiche minori nello schierare il numero minimo di candidati. Il partito di governo replica che il sistema delle circoscrizioni Grc è studiato per garantire la rappresentanza delle componenti etniche minoritarie. (Fim)