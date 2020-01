Libia: Cremlino, incontro Putin-Haftar questa settimana "non è in agenda"

- Un incontro tra il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e il comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar, nel corso di questa settimana al momento non è nell’agenda del capo dello Stato russo. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing con la stampa. “Attualmente un incontro non è in agenda”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca, che venerdì scorso aveva dichiarato che Haftar si sarebbe detto pronto ad accettare l’invito a recarsi in visita in Russia per continuare il dialogo sulla crisi in Libia. Intanto fonti diplomatiche hanno riferito all'agenzia di stampa russa "Sputnik" che Haftar si sarebbe rifiutato di apporre la sua firma all'accordo di cessate il fuoco a margine della Conferenza di Berlino tenuta ieri. "Si è comportato in modo strano: ha spento il telefono, interrotto le comunicazioni e se n'è andato senza avvisare nessuno", ha spiegato la fonte citata da Sputnik.(Rum)