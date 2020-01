Rifiuti Roma: D'aprile, servizio Ama sotto livello contratto servizio, sanzioni basate su quello

- "Nel terzo trimestre 2019 l'indice di qualità del servizio ponderato per i servizi svolta da Ama è stata dell'83,8 per cento, gli obiettivi del contratto di servizio sono sopra il 90 per cento e anche su questo vengono valutate le sanzioni dell'amministrazione nei confronti dell'azienda". Così la direttrice della direzione Rifiuti di Roma Capitale Laura D'aprile nel corso di una commissione Ambiente che si è svolta questa mattina. (Rer)