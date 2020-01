Autostrade: Traversi, sia ministro sia Pd verso revoca concessione Aspi

- "Verrà tutto valutato naturalmente, ma il Movimento Cinque Stelle insiste per una revoca. Pare anche che sia il ministro sia il Pd stiano analizzando la situazione in questo senso. È una decisione che verrà presa dall'intero Consiglio dei Ministri, ci sarà un dossier che parte dal Mit, ma poi sarà il premier a definire la situazione in modo chiaro". Lo ha detto il sottosegretario alle infrastrutture Roberto Traversi parlando con i giornalisti del piano Aspi, a margine della presentazione del rapporto 2R presentato da Ancma a Milano. "Ci aspettavamo inizialmente qualcosa di più (da Autostrade ndr) - ha proseguito il sottosegretario - ma anche all'inizio dell'anno hanno avuto dei toni molto accesi. In realtà forse bisognava mettersi attorno a un tavolo e ragionare con onestà anche in questa fase". "Genova - ha concluso Traversi - sta subendo da un anno e mezzo una situazione critica a livello di traffico e di economia ed è in ginocchio nonostante il governo abbia fatto un lavoro eccezionale nel cercare di aiutarla. Aver fatto crollare un ponte è un errore che non può essere recuperato in nessun modo". (Rem)