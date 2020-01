Basilicata: Malagò su tifoso Vultur ucciso, certi episodi nel tifo sono pura follia

- "Fa stupore vedere che questo avviene in serie non professioniste, ma è un episodio figlio della cultura, è follia pura, c'è da estirpare a monte un atteggiamento mentale da parte di qualche soggetto". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta, a margine della presentazione del torneo di rugby "Sei nazioni", l'uccisione di un tifoso di una società sportiva dilettantistica, la Vultur Rionero, nei pressi della stazione di Vaglio in Basilicata. (Rer)