Paraguay: almeno 75 detenuti fuggono da carcere a frontiera con Brasile (2)

- La ministro della Giustizia del Paraguay, Cecilia Perez, ha riconosciuto che la fuga deve essere stata organizzata "da settimane", che il "personale sapeva e non ha fatto niente" per evitarla. Le autorità hanno annunciato il licenziamento del direttore dell'istituto penitenziario e l'arresto di decine di guardie carcerarie. "C'è il forte sospetto che i funzionari siano coinvolti nello schema di corruzione", ha detto il ministro avvertendo che i fuggiaschi sono considerati "molto pericolosi". Il tunnel usato per la fuga è come "quelli dei film, con illuminazione interna e accesso da uno dei bagni", ha detto il portavoce della polizia segnalando il rinvenimento di centinaia di buste con sabbia frutto degli scavi. (Abu)