Sudan: inaugurato a Gedaref centro nutrizionale finanziato dall’Italia (2)

- L’ambasciatore ha poi ricordato il ruolo di “donor convener” dell’Italia nell’ambito dell’iniziativa Scaling Up Nutrition (Sun), nata nel 2010 per dare impulso alla lotta contro la malnutrizione e concorrere alla realizzazione dell’Obiettivo 2 dell’Agenda 2030 (“Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile”). Il rappresentante della sede Aics di Khartum, Vincenzo Racalbuto, ha ricordato che la Cooperazione italiana è impegnata in altri tre stati (Gedaref, Kassala e Khartum) per migliorare l’ accesso equo ai servizi sanitari di base. “È importante assicurare il supporto all'approccio mille giorni, che mira a concentrare gli interventi nutrizionali nell'arco di tempo compreso tra l’inizio della gravidanza e il secondo compleanno del bambino, periodo cruciale per ridurre mortalità, morbilità e le lesioni irreversibili del bambino”, ha detto Racalbuto. Il rappresentante del governatorato di Gedaref ha infine espresso un sentito riconoscimento all’Italia e alla Cooperazione italiana per il lavoro svolto in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. (Com)