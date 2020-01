Ue: Commissione, 900 milioni di euro a bilancio umanitario 2020

- Oggi la Commissione europea ha reso noto di aver adottato il suo bilancio umanitario annuale per il 2020 per un valore di 900 milioni di euro. L'Unione europea, ha sottolineato l'esecutivo, è il principale donatore mondiale di aiuti umanitari e sostiene le persone in oltre 80 paesi. "L'aiuto umanitario dell'Ue ci consente di salvare milioni di vite in tutto il mondo, mettendo in atto la solidarietà globale dell'Ue. Tuttavia le crisi umanitarie stanno aumentando in complessità e gravità. Anche se il conflitto rimane la principale causa di fame e sfollamento, il suo impatto si è gravemente peggiorato per il cambiamento climatico. L'Europa ha la responsabilità di dimostrare solidarietà e sostegno alle persone bisognose. La nostra assistenza dipende dal pieno accesso umanitario, in modo che le organizzazioni umanitarie possano svolgere il proprio lavoro di salvataggio", ha dichiarato il commissario europeo per la gestione delle crisi, lo sloveno Janez Lenarcic. (segue) (Beb)