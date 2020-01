Ue: Commissione, 900 milioni di euro a bilancio umanitario 2020 (2)

- Sono 400 i milioni di euro che saranno destinati a programmi in Africa, dove gli aiuti dell'Ue sosterranno le persone colpite da conflitti nella Repubblica democratica del Congo, quanti soffrono di crisi alimentari e nutrizionali nel Sahel e gli sfollati a causa delle violenze nel sud Sudan, nella Repubblica Centrafricana e nel bacino del Lago Ciad. Al Medio Oriente andranno 345 milioni di euro di finanziamenti dell'Ue, per affrontare la crisi in Siria e sostenere i rifugiati siriani nei paesi vicini, nonché la situazione in Yemen. Ad Asia e America Latina sono destinati aiuti dell'Ue per un valore di 111 milioni di euro, per continuare ad aiutare le popolazioni più vulnerabili colpite dalla crisi in Venezuela e i rifugiati venezuelani nei paesi vicini. L'Unione europea continuerà inoltre a fornire assistenza in paesi asiatici come l'Afghanistan, e il Myanmar e il Bangladesh che ospitano entrambi popolazioni rohingya. (Beb)