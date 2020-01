Russia-Israele: Cremlino, Putin e Netanyahu discuteranno possibile rilascio di Naama Issachar

- La possibilità di concedere la grazia a Naama Issachar, la cittadina israeliana precedentemente arrestata in Russia per possesso di stupefacenti, sarà discussa durante il prossimo incontro tra il presidente della Federazione, Vladimir Putin, e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che arriverà in visita ufficiale a Mosca il prossimo 22 gennaio. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “Ovviamente non possiamo dire se le sarà concessa la grazia o meno: non siamo autorizzati a diffondere dettagli del genere, ma posso confermare che la questione sarà discussa durante il prossimo incontro del presidente con il premier Netanyahu”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. Issachar sta scontando una pena di sette anni. In Israele, l'arresto e la condanna sono stati ampiamente visti come un tentativo russo di trattenere una cittadina israeliana come moneta di scambio per il rilascio del presunto hacker russo Aleksej Burkov. Lo scorso 15 ottobre, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha inviato una richiesta formale al presidente russo, Vladimir Putin, per concedere la grazia alla giovane donna israeliana. Issachar è stata trattenuta da Mosca per sei mesi dopo che nella sua borsa sono stati trovati 10 grammi di marijuana mentre era in transito nella capitale russa durante il suo viaggio verso Israele. (Rum)