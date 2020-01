Elezioni suppletive: Presutti (M5s), sosterrò Luigi Napolitano per difendere Napoli

- “Il sostegno di Luigi De Magistris a Sandro Ruotolo, per le elezioni suppletive nel collegio uninominale Campania 7 al Senato, che vede al voto tantissimi napoletani, mi spaventa”. Lo ha dichiarato il senatore del Movimento 5 stelle Vincenzo Presutto, eletto nello stesso collegio, che, commentando la candidatura del giornalista Sandro Rutolo, ha poi aggiunto: “Se il noto giornalista prosegue la strada intrapresa dagli arancioni per tutelare il nostro territorio, Napoli rischia ancora di più. Per questo la strada è una sola: continuare a dare fiducia al Movimento 5 stelle che in questi due anni ha lottato per il Sud Italia, sostenendo il candidato che ha vinto le parlamentarie”. “Luigi Napolitano, che – ha proseguito il senatore - rappresenterà i 5 stelle a questa tornata elettorale per sostituire l’amico Franco Ortolani, è l’uomo che abbiamo scelto con Rousseau per rappresentare il nostro territorio al Senato. Napolitano è il nostro candidato e per questo avrà il simbolo del M5s e i suoi sostenitori al fianco in questa campagna elettorale. Simbolo che invece manca a Sandro Ruotolo, nome che ancora in queste ore spacca il Pd. Le liste si chiudono questa sera alle 20”. “L’unico nome certo – ha concluso Presutto - per ora è quello di Luigi Napolitano, con lui proseguiremo a Palazzo Madama il lavoro in difesa del nostro territorio”. (Ren)