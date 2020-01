Slovenia: ministro Difesa Erjavec perde leadership partito DeSus e annuncia le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre un nuovo periodo difficile per il governo sloveno guidato dal primo ministro Marjan Sarec, dopo l'annuncio delle dimissioni del ministro della Difesa Karl Erjavec. Quest'ultimo ha fatto sapere che intende lasciare la politica dopo aver mancato di ottenere un nuovo mandato come leader del Partito dei pensionati (DeSus), partner nella coalizione di governo di Lubiana, superato dal ministro dell'Agricoltura Aleksandra Pivec. La stessa Pivec, dopo essere stata eletta leader del partito DeSus sabato sera ha fatto sapere che intende parlare oggi lunedì 20 gennaio con il premier Sarec anche per discutere della delicata questione legata alla scelta di un sostituto per Erjavec alla guida del ministero della Difesa. (segue) (Lus)