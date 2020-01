Slovenia: ministro Difesa Erjavec perde leadership partito DeSus e annuncia le dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Marjan Sarec nei giorni scorsi ha smentito che le elezioni del fine settimana per la leadership del DeSus possano avere delle implicazioni sulla stabilità del governo. A prescindere dall'esito delle elezioni interne al DeSus - ha assicurato Sarec - il governo di Lubiana è stabile e non subirà contraccolpi in grado di sviare la sua azione. "Chiunque sarà il leader del DeSus sarà mio partner", ha dichiarato Sarec negando anche che il posto del ministro della Difesa Erjavec possa essere a rischio per la decisione di ritirare i soldati sloveni dall'Iraq alla luce delle recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran. Tale posizione è stata invece messa in dubbio dall'annuncio delle dimissioni di Erjavec nel fine settimana. (segue) (Lus)