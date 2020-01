Slovenia: ministro Difesa Erjavec perde leadership partito DeSus e annuncia le dimissioni (3)

- "Non c'è motivo perché il governo della Slovenia debba cadere", ha detto il primo ministro Sarec, rispondendo nei giorni scorsi alle dichiarazioni del leader del Partito democratico sloveno (Sds), Janez Jansa. Secondo Sarec, l'attuale leader dell'opposizione Jansa aveva avuto un'opportunità per formare il governo ma non l'ha colta. Secondo Jansa, "le elezioni anticipate in Slovenia sono uno scenario possibile". A modo di vedere dell'ex premier Jansa, infatti, la coalizione attualmente al governo – guidata dalla Lista Marjan Sarec – è "clinicamente morta" e, con l'attuale equilibrio di potere che rende impossibile costruire una forte maggioranza alternativa, le elezioni anticipate sono una possibilità molto concreta. (segue) (Lus)