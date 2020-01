Slovenia: ministro Difesa Erjavec perde leadership partito DeSus e annuncia le dimissioni (4)

- Secondo l'ultimo sondaggio diffuso dal quotidiano "Delo", la Lista Marjan Sarec (Lms), schieramento leader del governo in Slovenia, rimane primo partito del paese per numero di consensi a pochissima distanza dal Partito democratico sloveno (Sds). I due partiti sono quasi appaiati con una distanza di circa 1 punto percentuale che separa il principale schieramento dell'opposizione da quello del premier Marjan Sarec. Stando al sondaggio, il Partito Levica (Sinistra) è salito al terzo posto, con il numero di consensi raddoppiati rispetto al sondaggio del mese di ottobre. Sembra premiata dunque la scelta delle scorse settimane da parte di Levica e del suo leader Luka Mesec: la formazione politica di sinistra, che appoggiava dall’esterno l’esecutivo di minoranza guidato da Sarec, ha dichiarato ufficialmente il passaggio all’opposizione del suo partito. La scelta è stata annunciata dopo la bocciatura nella commissione parlamentare Sanità della proposta di Levica per l'abolizione dell’assicurazione integrativa. (Lus)