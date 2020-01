Armenia: vicepremier Grigoryan, necessario garantire adeguata distribuzione beni pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia per riformare il sistema per la gestione delle finanze pubbliche in Armenia tra il 2019 e il 2023 è tesa a garantire una adeguata distribuzione e ripartizione dei beni pubblici. Lo ha dichiarato il vicepremier del paese caucasico, Mher Grigoryan, durante una riunione di lavoro con i rappresentanti delle organizzazioni internazionali presenti ad Erevan. “La strategia è tesa principalmente a garantire una distribuzione adeguata dei beni pubblici, e si basa su principi di integrità, trasparenza e affidabilità”, ha detto il vicepremier.(Res)