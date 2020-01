Migranti: atti falsi per ottenere permessi di soggiorno, arrestato avvocato bolognese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato arrestato oggi un avvocato 39enne di Bologna, ritenuto responsabile, di aver fatto ottenere illecitamente permessi di soggiorno a richiedenti asilo attraverso la produzione di documenti falsi. I reati contestati all'avvocato sono falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore, contraffazione e utilizzo di documenti al fine di determinare il rilascio del permesso di soggiorno e favoreggiamento della permanenza in clandestinità nel territorio italiano. Nel corso dell'indagine, iniziata nel giugno 2018, è emerso che cittadini stranieri avrebbero spostato il proprio domicilio nel Bolognese allo scopo di utilizzare falsi attestati di ospitalità emessi in loro favore da cittadini italiani compiacenti. Insieme all'avvocato è indagato anche un cittadino di nazionalità tunisina.(Ren)