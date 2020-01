Valle d'Aosta: Psr, al via bando per promozione prodotti agricoli

- L’assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Valle d'Aosta ha fatto sapere che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per accedere agli aiuti destinati ad attività di informazione e promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno, previsti dall’intervento 3.2 del Programma di sviluppo rurale. Potranno beneficiare degli aiuti le associazioni di produttori coinvolte in uno o più regimi di qualità. Le iniziative ammesse, che dovranno essere avviate dopo la presentazione delle domande, riguardano la realizzazione di pubblicazioni, prodotti multimediali, siti web, campagne ed eventi promozionali, seminari e workshop, l’acquisto di spazi pubblicitari, l’organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre, la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti. Le domande devono essere presentate entro giovedì 30 aprile 2020 allo Sportello unico agricoltura, nella sede di Saint-Christophe. Il bando, con tutta la modulistica, è reperibile sul canale tematico Europa del sito della Regione. (Ren)