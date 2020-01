Traffico Milano: sulle tangenziali previste chiusure per lavori

- Sulla A50-tangenziale Ovest, per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, dalle 22.00 di lunedì 20 gennaio alle ore 6.00 di martedì 21 gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Rozzano-Quinto de' Stampi per carreggiata nord, direzione A8-Laghi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.412 Val Tidone per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verrà chiusa al traffico l'Area di Servizio Rozzano Est presente sulla medesima carreggiata nord. Dalle ore 22.00 di martedì 21 gennaio alle ore 6.00 di mercoledì 22 gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.35 MI-Ticinese per carreggiata nord, in direzione A8-Laghi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in tangenziale allo svincolo Rozzano–Quinto de' Stampi. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.35 Mi-Ticinese dalla medesima carreggiata nord, in direzione A8-Laghi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico allo svincolo dell'Interconnessione A50-A7 per la successiva uscita da carreggiata sud. Dalle ore 22.00 di martedì 21 gennaio alle ore 6.00 di giovedì 23 gennaio 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due notti consecutive verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.412 direzione Opera da carreggiata nord, in direzione A8-Laghi. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.412 provenienza Opera per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo. (segue) (com)