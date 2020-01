Traffico Milano: sulle tangenziali previste chiusure per lavori (3)

- Dalle ore 22.00 di sabato 25 gennaio alle ore 6.00 di domenica 26 gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.35 MI-Ticinese per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.35 MI-Ticinese dalla medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l'indirizzamento del traffico allo svincolo Rozzano–Quinto de' Stampi. Dalle ore 22:00 di sabato 25 gennaio alle ore 6.00 di domenica 26 gennaio 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.412 direzioni Opera e MI-Vigentina da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico allo svincolo successivo San Giuliano Milanese in Autostrada A1, per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.412 provenienza MI-Vigentina per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata Opera). Dalle ore 6.00 di domenica 26 gennaio fino alle ore 6.00 di mercoledì 26 febbraio 2020, rimarranno chiusi al traffico in modo permanente i rami di svincolo in entrata/uscita per S.S.412 MI-Vigentina per/da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l'indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo. Sulla A51-tangenziale Est, per attività di indagini strutturali dei manufatti, dalle ore 22.00 di lunedì 20 gennaio alle ore 6.00 di martedì 21 gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da C.A.M.M. per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in tangenziale allo svincolo Mecenate/MI. (segue) (com)