Traffico Milano: sulle tangenziali previste chiusure per lavori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ore 22:00 di lunedì 20 gennaio alle 6.00 di martedì 21 gennaio 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.415 Paullo e San Donato MM3 per carreggiata nord (direzione A4–Usmate). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l'indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata MI-Santa Giulia). Dalle ore 22.00 di martedì 21 gennaio alle ore 6.00 di mercoledì 22 gennaio 2020, verranno chiusi al traffico l'Area di Servizio Cascina Gobba Est e Parcheggio MM2 in carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Dalle ore 22.00 mercoledì 22 gennaio alle 6.00 di giovedì 23 gennaio 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Raccordo R5 e S.S.9 MI-Rogoredo per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata San Donato). Dalle ore 22.00 di mercoledì 22 gennaio alle 6.00 di venerdì 24 gennaio 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Palmanova e Vimodrone per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo C.na Gobba-MM2 per il successivo ingresso in carreggiata nord. Sulla A52-tangenziale Nord, per lavori di manutenzione delle barriere fonoassorbenti, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 di lunedì 20 gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Sesto San Giovanni Sud – Via Pisa da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Palmanova. Per attività di indagini strutturali dei manufatti, dalle ore 22.00 di mercoledì 22 gennaio alle ore 6.00 di venerdì 24 gennaio 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cinisello Balsamo Nord da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.36 Monza Villa Reale per la successiva uscita da carreggiata nord. (com)