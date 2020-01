M5s: Morra, Movimento ha bisogno di rinnovamento reale e non esteriore

- Il senatore del Movimento cinque stelle Nicola Morra afferma in un articolato post su Facebook che "il M5s ha bisogno di rinnovarsi e portare nuovi stimoli alla politica italiana, come ha sempre tentato di fare da quando è nato nel 2009. L'innovazione apportata nello scenario politico si fondava sulla reale bi-direzionalità che abbiamo sempre avuto coi cittadini, con i Meetup, memori dell'obiettivo per cui il cittadino si doevva far Stato, costruendo un'osmosi continua fra società civile ed istituzioni statali rigenerando queste ultime attraverso la partecipazione. Questo importante canale di scambio, continuo, fra eletti nelle istituzioni e gruppi territoriali garantiva un riconoscimento sostanziale a chi aveva profuso impegno, speso tempo, donato idee. In sintesi - continua il presidente della commissione Antimafia - questa sinergia/condivisione/collaborazione doveva essere tutta la 'tecnologia' di cui il Movimento aveva bisogno per essere credibile in quanto rivoluzionario. Tale lavoro di connessione e valorizzazione dei gruppi di cittadini attivi sarà nuovamente fondamentale per riconoscere centralità ai Meetup quali strumenti di vera innovazione in termini di partecipazione rigenerata da parte del M5s. Non sono stati i risultati elettorali che hanno avvicinato cittadini, attivisti e simpatizzanti". (segue) (Rin)