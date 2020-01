M5s: Morra, Movimento ha bisogno di rinnovamento reale e non esteriore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Morra aggiunge che "la fiducia è merce rara in un mondo in cui la comunicazione si confonde con l'informazione, e per conquistarla abbiamo raccontato la possibilità di una politica diversa, vicina agli ultimi, che ascolta i problemi da chi li vive e si fa portatrice di soluzioni condivise, argomentando su come ottenerle e non soltanto asserendo - come fanno tutti gli sloganisti oggi di moda -, pronta a tagliare i propri privilegi come il buon padre di famiglia sa fare quando è necessario per dare il buon esempio, ma ma nei Palazzi del potere ci siamo persi. Troppe stanze, troppe poltrone, troppi pulsanti e leve da usare senza istruzioni, troppo zucchero su alcuni bottoni - osserva il parlamentare - spesso affidandoci a burocrati che avremmo dovuto rimuovere, tecnici che erano tali per millantato credito e non per competenza reale, allontanandoci dai nostri naturali e primi interlocutori: le persone i cui bisogni di giustizia dovevamo soddisfare". (segue) (Rin)