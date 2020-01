M5s: Morra, Movimento ha bisogno di rinnovamento reale e non esteriore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Morra, "redistribuzione della ricchezza e riconoscimento di diritti sociali ed individuali con conseguente abbattimento del tempo-lavoro; costruzione di un mondo attento all'equilibrio fra uomo e natura nel rispetto di ambedue i poli; innovazione finalizzata non a generare profitto per pochi, bensì vantaggi per tutti; conoscenza messa di a disposizione del maggior numero possibile di cittadini, convinti che la dignità delle persone sia direttamente proporzionale alla loro consapevolezza del mondo ed alla loro istruzione: sono queste alcune delle proposte fatte dai cittadini per i cittadini. In quest'ottica di crescente coinvolgimento dei cittadini nella gestione della vita pubblica a fronte di una loro progressiva responsabilizzazione - continua il parlamentare del M5s - sono convinto che, ad esempio, in un referendum gli italiani revocherebbero le concessioni autostradali ai Benetton non per antipatia aprioristica nei confronti di questi ultimi, ma perché questa sarebbe la normalità in un Paese civile, un pò come accadde con la fuga di Craxi, il conseguente azzeramento della vecchia partitocrazia targata prima Repubblica e l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (con un referendum che eliminò il finanziamento con il 90,3 per cento dei votanti, ovvero 31 milioni di voti di cittadini)". (segue) (Rin)