M5s: Morra, Movimento ha bisogno di rinnovamento reale e non esteriore (4)

- Morra invita, poi, a "ricominciare a parlare della storia d'Italia, comprenderne errori e criticità e rilanciare le soluzioni semplici e chiare che hanno ridato speranza a chi si era allontanato, deluso dalla retorica del potere, automarginalizzandosi esattamente come voleva chi aveva tradito lo spirito della nostra Costituzione. La soluzione è sempre stata sconfiggere schemi burocratici e procedure artificiose ed ascoltare di più le persone, sedersi meno sulle poltrone e camminare di più per strada, in piazza, al mercato rionale. E' arrivato il momento di muoversi per essere Movimento. Ho sempre cercato di stare fra le persone negli ultimi sette anni poiché 'restituire' qualcosa che sia reale e concreto è il nostro dovere. Tempo ed ascolto da dedicare agli altri sono obblighi per l'uomo pubblico, oltre che risorse da restituire alla speranza dei cittadini - rileva l'esponente pentastellato - esattamente come abbiamo restituito e restituiamo denari che rappresentano attenzione nei confronti dei deboli oltre che dei contribuenti". (segue) (Rin)