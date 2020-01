M5s: Morra, Movimento ha bisogno di rinnovamento reale e non esteriore (5)

- Morra segnala che "il rinnovamento di cui il M5s ha bisogno e su cui tutti finalmente concordiamo non dovrà essere esteriore, ma reale. La logica dell’alternanza, tanto cara al Movimento delle origini, serve anche a questo, a dare nuove energie, nuovi stimoli, quando essi sono, umanamente, esauriti. La nostra rivoluzione si basa su un nuovo modo di fare 'scuola politica' attraverso i Meetup ove il cittadino da spettatore diventa attore della vita politica, neurone dell'intelligenza collettiva che ci permette di individuare percorsi futuri per la costruzione di una società a misura d'uomo, non inginocchiata alla volontà di potenza del dio mercato dietro cui il capitale finanziario ama celarsi. Tanto più grande sarà la rete che riusciremo a costruire - spiega il presidente della commissione Antimafia - tanto più efficaci saranno le soluzioni elaborate, i 'cerebrofatti' - così l'ho chiamati quest'estate - utili ad affrontare le sfide future ed a risolvere i problemi presenti. Come vorremmo che la nostra società si evolva nei prossimi 5-10-20 anni, come vorremmo la nostra vita quotidiana dando ad essa la qualità di cui oggi quasi sempre difetta? Solo insieme, restituendo centralità ai cittadini attivi ed orientando nuovamente il M5s verso partecipazione, condivisione ed innovazione potremo raggiungere obiettivi inimmaginabili. Altrimenti - sottolinea il senatore del Movimento cinque stelle - come ogni altra organizzazione che ha perso coscienza della propria identità e dei propri obiettivi, avremo sempre una visione parziale di presente e futuro". (segue) (Rin)