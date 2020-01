M5s: Morra, Movimento ha bisogno di rinnovamento reale e non esteriore (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Morra, infine, "è arrivato il momento di camminare tutti insieme come in un'immensa piazza, mano per mano uniti, operando la rivoluzione culturale che voleva la realizzazione di una società senza partiti strutturatisi come lobbies a tutela di interessi di parte, così come aveva intuito Adriano Olivetti, gigante mai troppo ricordato". (Rin)