Economia: dal 22 al 24 gennaio "PTE-PromotionTrade Exhibition" a fieramilanocity (2)

- Inoltre, durante la manifestazione, non mancano momenti dedicati alla formazione e all’approfondimento, con un ricco programma di seminari e workshop al servizio di visitatori ed espositori che avranno luogo fin dal primo giorno di mostra. Presente anche quest’anno l’area dedicata alle sinergie: il PTE Lab. Ospiterà i macchinari degli espositori che saranno in funzione unendo varie tecniche di personalizzazione e realizzando vere e proprie produzioni di capi di abbigliamento e accessori. L'area sarà composta da due sezioni: una di produzione e una dimostrativa e LIVE. PTE Lab è stato sviluppato e gestito da Angelo Barzaghi, dell’Accademia Serigrafica, in collaborazione con Mob Square di Alessandro Barzaghi. I capi e gli accessori creati e personalizzati verranno poi indossati da modelli e diventeranno protagonisti di sfilate e presentazioni. Questa edizione di PTE Lab avrà come tema l’Arte e vedrà la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Brera: alcuni studenti della Scuola di Pittura metteranno a disposizione le loro opere per essere riprodotte su diversi materiali con varie tecniche. Saranno impiegate 8 diverse tecniche di personalizzazione. Infine proseguono per PTE le sinergie reciproche con HOMI, il Salone degli Stili di Vita di Fiera Milano. Gli operatori di PTE potranno ottenere gratuitamente un ingresso per visitare HOMI, le cui date saranno in parziale sovrapposizione. HOMI sarà infatti in programma a fieramilano-Rho dal 24 al 27 Gennaio. (com)