Energia: Albania, ente distribuzione elettricità chiude il 2019 in perdita, buco da 60 milioni di euro

- L'operatore albanese di distribuzione di energia elettrica (Osshe) prevede di chiudere in perdita il bilancio del 2019, con un buco stimato attorno ai 7,4 miliardi di lek, circa 60 milioni di euro. Lo ha reso noto la stessa società in comunicato ufficiale. "Il dato riflette l'ininterrotta fornitura di energia elettrica, la gestione della situazione finanziarie senza chiedere sovvenzioni statali e il mantenimento invariato delle tariffe di energia elettrica per gli utenti", ha spiegato la società, osservando che lo scorso anno "potrebbe considerarsi quale uno dei più difficili a causa della grande siccità accompagnata da una forte contrazione della produzione di energia dalle centrali idroelettriche statali e private". In Albania l'intera produzione di energia elettrica è basata sulle fonti idriche. (segue) (Alt)