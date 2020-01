Energia: Albania, ente distribuzione elettricità chiude il 2019 in perdita, buco da 60 milioni di euro (2)

- "Gli inevitabili costi di importazione di energia elettrica e il rimborso dei debiti arretrati hanno portato al peggioramento del risultato finanziario della società", spiega l'Osshe. La società ottiene principalmente la fornitura di energia elettrica dalla Kesh, l'azienda statale di produzione di energia, con un prezzo di 1,5 lek (0,01 euro) per kilowatt/ora. L'Osshe ha spiegato che a causa del calo della produzione da parte della Kesh ha dovuto ricorrere alle importazioni con un prezzo medio di 9,2 lek (0,08 euro). "Di seguito, per poter garantire la copertura della fornitura agli utenti, è stata spesa la cifra record di 350 milioni di euro, circa 73 milioni di euro in più", ha osservato la società aggiungendo che "altri 1,2 miliardi di lek (9,8 milioni di euro) sono andati per il rimborso degli obblighi arretrati nei confronti della Kesh". (segue) (Alt)