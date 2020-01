Energia: Albania, ente distribuzione elettricità chiude il 2019 in perdita, buco da 60 milioni di euro (3)

- La società ha però sottolineato che "tuttavia i nostri principali obiettivi, non sono stati messi a rischio". Secondo i dati diffusi dall'Osshe le perdite nella rete di distribuzione sono scesi a 21,7 per cento da 23,9 per cento dell'anno precedente. Mentre "gli incassi dovrebbero essere a quota del 97 per cento, ossia 2 per cento in più rispetto alle previsioni e al Piano della ripresa del settore di energia elettrica. Gli introiti dalla vendita di energia elettrica risultano del 2 per cento in più, ossia 1,3 miliardi di lek (10,6 milioni di euro) in più", spiega la società, facendo sapere che "nelle casse dello Stato sono finiti 8,1 miliardi di lek (oltre 66 milioni di euro), in forma di obblighi fiscali". (Alt)