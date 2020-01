India: Onu prevede crescita del 6,6 per cento nel 2020 e del 6,3 per cento nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale aveva previsto il 6,1 per cento a ottobre, ma nel secondo trimestre (luglio-settembre) è stata registrata un’espansione significativamente inferiore al previsto, del 4,5 per cento. L’istituto ha osservato che, rispetto alla precedente riunione, la crescita del prodotto interno lordo è stata del 4,5 per cento su base annua nel trimestre luglio-settembre, il secondo dell’anno 2019-20. Tra i dati di rilievo anche il calo del tasso di utilizzo della capacità nell’industria manifatturiera, sceso al 68,9 per cento, e la contrazione degli otto settori industriali “core” – carbone, petrolio greggio, gas naturale, prodotti raffinati, fertilizzanti, acciaio, cemento, elettricità – del 5,8 per cento a ottobre, con i fertilizzanti in controtendenza. (Inn)