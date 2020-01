Spagna-Italia: ministro Esteri Gonzales invita Di Maio a Madrid nel prossimo futuro

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha Gonzales Laya, ha invitato il suo omologo italiano, Luigi Di Maio, a recarsi in visita ufficiale a Madrid nel prossimo futuro. Lo si apprende da fonti di Bruxelles, dove i due capi della diplomazia stanno partecipando al Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione europea. Durante un colloquio a margine dei lavori, le due parti hanno ribadito di essere determinati a rafforzare la cooperazione bilaterale in ogni ambito. Entrando al Consiglio, i cui lavori si incentreranno sulla situazione attuale in paesi come Libia, Venezuela e Bolivia, il ministro spagnolo ha commentato il tema della diplomazia climatica. “La Spagna si sta impegnando al massimo nella sua transizione ecologica, e appoggia in tutto e per tutto il Fondo per la giusta transizione anche se lo vediamo molto verde e troppo poco giusto”, ha detto.(Beb)