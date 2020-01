Venezuela-Usa: Guaidò in Colombia, oggi a vertice antiterrorismo con Pompeo

- L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, si trova oggi a Bogotà con il segretario di stato Usa Mike Pompeo, giunto domenica sera in Colombia di ritorno dal vertice internazionale sulla Libia tenuto a Berlino. Guaidò, nella capitale colombiana da ieri mattina, ha già incontrato il presidente Ivan Duque e parteciperà assieme a Pompeo al vertice continentale sulla Lotta contro il terrorismo che si terrà nel pomeriggio. Si tratta della seconda volta che il leader delle opposizioni venezuelane lascia ufficialmente il paese, nonostante il divieto opposto dalla magistratura come misura cautelare legata ad alcune cause aperte sul suo conto. Guaidò aveva varcato la frontiera una prima volta a febbraio 2019, quando la comunità internazionale tentò - senza il permesso di Caracas - di far entrare nel paese gli "aiuti umanitari" raccolti nelle settimane precedenti dalla comunità internazionale. (segue) (Brb)