Venezuela-Usa: Guaidò in Colombia, oggi a vertice antiterrorismo con Pompeo (2)

- Al suo arrivo a Bogotà, Guaidò aveva anticipato alcuni temi delle "Agenda 2020", strategia per il rilancio della sua azione tesa a far cadere il governo del presidente Nicolas Maduro "Grato al presidente Ivan Duque per il suo appoggio alla lotta del popolo venezuelano. Creeremo le condizioni che ci condurranno alla libertà. E vi assicuro che il ritorno al nostro paese sarà pieno di buone notizie", ha scritto Guaidò sul proprio profilo twitter. L'incontro previsto per oggi nella capitale colombiana di Bogotà includerà Pompeo e ministri degli Esteri di diverse nazioni dell'America latina per discutere di come tagliare i finanziamenti e le attività dei gruppi regionali e globali designati come organizzazioni terroristiche, come Hezbollah sostenuto dall'Iran. (segue) (Brb)