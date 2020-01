Venezuela-Usa: Guaidò in Colombia, oggi a vertice antiterrorismo con Pompeo (8)

- Il tour di Pomepo proseguirà il 21 gennaio a San José, Costa Rica, per un incontro con il presidente Carlos Alvarado e una visita al Centro di operazioni congiunte, luogo di coordinamento regionale per le autorità dell'ordine pubblico. Il paese centroamericano, segnala la portavoce del dipartimento, "è un collaboratore importante degli Stati Uniti, appoggia la democrazia e lo stato di diritto in tutto il continente, compreso in Nicaragua e Venezuela. Lo stesso giorno Pompeo sarà a Kingston, in Giamaica. "Lì incontrerà il primo ministro Andrew Holness e condurrà una tavola rotonda multilaterale con leader dei Caraibi", occasione per fare il punto sulla relazione tra gli StatiUniti e l'area caraibica. Il 23 gennaio, ultimo giorno della missione, Pompeo farà scalo in Florida per un incontro con il governatore Ron Desantis e tenere un discorso "sulla politica estera del presidente Donald Trump". (Brb)